«Могу идти и заплакать»: у охранника «Крокуса» начались проблемы с психологическим здоровьем после теракта

Охранник «Крокус Сити Холла» рассказал о проблемах с психологическим здоровьем после теракта. Мужчина работает с психотерапевтом, принимает препараты.

Подробности приводит RT.

По словам мужчины, который спас более сотни людей при нападении террористов на концертный зал, проблемы возникли с осознанием масштаба трагедии. Он не ест, не спит, внезапно может заплакать.

«Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слёзы», — поделился он.

Пока мужчине тяжело говорить – он надышался дымом, сорвал голос. Но физически сотрудник не пострадал, а вот моральная травма оказалась серьезной.

Известно, что он работал охранником 12 лет, семья живет в Ярославле. Оттуда мужчина приезжал по графику 15 через 15. В «Крокусе» сгорели все его вещи.

Ранее охранник рассказал о первых минутах теракта. По его словам, нападавшие стреляли посетителям в спины.