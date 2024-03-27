«Остался ребенок»: машина пары, погибшей при теракте в «Крокусе», утопает в цветах

Жители Москвы приносят цветы к машине пары, погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле». Соседи рассказали о том, какими были Вугар Гусейнов и его супруга Лилит. Об этом пишет Газета.Ru.

Известно, что у семьи остался полуторагодовалый ребенок. Молодые люди работали в аэропорту и жили на территории района Внуково. Знакомая семьи охарактеризовала мужчину как замечательного человека, который был душой компании и всех поддерживал.

«Лилит, к сожалению, я хорошо не знала, но знаю, что она тоже была замечательной девочкой, моложе его немного», – отметила она.

Соседка рассказала, что после случившегося к машине пары начали приносить цветы. В какой-то момент она положила на машину фотографию супругов в рамочке. Люди до сих пор несут сюда цветы.

СМИ писали, что Вугар и Лилит были среди людей, которые пытались эвакуироваться с концертного зала «Крокус Сити Холл». В Сети есть кадры, на которых мужчина делал баррикады из барных столов, чтобы спасти людей. Но пара наткнулась на боевиков, они расстреляли мужчину и женщину.

Сообщается, что в результате теракта погибли 140 человек, а более 180 находятся в списке пострадавших. Напомним, что все произошло 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник».

Ранее портал «Страсти» писал о героях теракта в «Крокус Сити Холле» и собрал истории обычных людей, спасших сотни жизней.