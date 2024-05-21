Один человек погиб и 30 пострадали на борту самолета из-за сильнейшей турбулентности

Один человек погиб и более 30 пострадали на борту самолета из-за сильнейшей турбулентности. Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines направлялся из Лондона в Сингапур. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, сильнейшая турбулентность случилась в самолете за несколько часов до приземления. Пилотам за короткое время пришлось принимать решение об изменении маршрута. Самолет сел в Бангкоке.

Отмечается, что на борту было 18 членов экипажа и 211 пассажиров.

Как сообщает Mash, один человек скончался, он был не пристегнут. Минимум 30 пострадали. Все произошло, когда борт пролетал над Андаманским морем. Самолет в эксплуатации десятый год.

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Также стало известно, что сотруднику аэропорта, которого переехал самолет в Кольцово, ампутировали ногу. Все произошло, когда техник осматривал шасси самолета. Отмечается, что пилот не стал дожидаться сигнала и начал движение. Сотрудник оказался под колесами, а его ногу «зажевало».