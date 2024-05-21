Сотруднику аэропорта, которого переехал самолет в Кольцово, ампутировали ногу

Врачи не смогли спасти ногу сотрудника аэропорта Кольцово, которого переехал самолет рейса Екатеринбург — Бишкек. Мужчина перенес ампутацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, на сегодняшний день пострадавший по-прежнему находится в больнице в отделении реанимации. Медики делают все возможное, чтобы сохранить вторую конечность. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, что об инциденте стало известно 19 мая. Техник осматривал шасси самолета, но пилот, не дождавшись сигнала, начал неожиданно движение. Из-за этого сотрудник аэропорта оказался под колесами. Одну из его ног «зажевало».

После случившего были вызваны буксир и бригада скорой помощи. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. А всю команду самолета отстранили от работы. Проверки продолжаются.

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