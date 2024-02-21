Россиянину разбили голову и украли у него редкие вещи на миллион рублей

В Москве у местного жителя похитили коллекционные вещи на более чем миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, москвич перепродает редкую дизайнерскую одежду и предметы. Для хранения коллекционных предметов ресселер даже снял отдельную квартиру. На прошлой неделе к россиянину пришел в гости его товарищ, который привел с собой еще четырех парней. Одного из молодых людей перепродавец знал, поскольку ранее сотрудничал с ним по закупкам.

Первое время гости играли в консоль, однако позднее хозяин квартиры обнаружил, что те изучают коробки с редкими товарами. Житель столицы поинтересовался, что происходит, но в ответ получил удар по голове. Ресселера начали оскорблять и обвинять его в невозврате «долга». Москвич перевел оппонентам 150 тысяч рублей, но этой суммы им было мало. Они начали ходить по квартире в поисках ценных вещей.

В итоге злоумышленники похитили дизайнерский ковер, стоимость которого достигает 7 тысяч долларов. Вдобавок они прихватили ряд коллекционных игрушек, кроссовки и пуховик. Суммарно перепродавец лишился предметов на сумму 1,3 млн рублей.

Уточняется, что у хозяина квартиры отсутствуют претензии к своему приятелю, который привел парней. По его мнению, друга запугали и использовали для попадания в квартиру-склад.

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