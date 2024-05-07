Обнаженная женщина разбила окно и ворвалась в дом к соседу

В американском штате Флорида полиция арестовала женщину, которая разбила окно в доме соседа и ворвалась в помещение. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, около полудня 1 мая в полицию города Лейк-Сити поступила информация об ограблении. На месте ЧП правоохранители задержали обнаженную женщину с глубокими порезами на руках.

Преступницей оказалась 24-летняя Хейли Блант, живущая по соседству. Как рассказал житель дома, женщина сначала звонила ему в дверь, после чего разбила окно и ворвалась в дом. Позднее выяснилось, что американка бросила у себя в доме без присмотра двух малолетних детей, которых впоследствии передали родственникам.

После выхода из больницы Блант арестовали и обвинили в покушении на грабеж, материальном ущербе и несоответствующем исполнении родительских обязанностей.

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