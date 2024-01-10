Обнаружили во время потопа: скелет 83-летней старушки нашли в центре Москвы

В Москве в квартире дома, расположенного на Новой Басманной улице, обнаружили труп 83-летней старушки. Женщина скончалась около года назад.

По данным РЕН ТВ, квартиру решили вскрыть после жалоб соседей на потоп. Под дверью обнаружили тело пожилой женщины. Труп пролежал в комнате около года и частично скелетировался, сообщают источники.

На теле женщины не обнаружили повреждений. Правоохранителям предстоит установить причины ее смерти. Тело старушки направили в морг.

Ранее в Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома обнаружили скелет в белых носках. Скелет забрали в морг для установления личности погибшей. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

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