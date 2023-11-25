В Петербурге на чердаке дома обнаружили скелет в белых носках

На чердаке одного из жилых многоквартирных домов в Санкт-Петербурге обнаружили скелет неизвестной женщины. На останках были синие джинсы, черные колготки, белые носки и желтая кофта.

Как пишет Фонтанка, страшная находка была сделана по адресу: улица Беринга, дом 34 в Василеостровском районе города.

Скелет забрали в морг для установления личности погибшей. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в квартире одного из домов в Москве на Центросоюзном проспекте нашли скелет пенсионерки на кровати. Останки пролежали в помещении более трех лет. Кости скелета не имели повреждений, отсутствовали некоторые зубы на нижней челюсти. Умершая – хозяйка квартиры 1939 года рождения.