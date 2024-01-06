Не выдержало сердце: мужчина обнаружил труп супруги в неотапливаемом доме и скончался

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилых супругов в Ленинградской области. Тела 78-летнего мужчины и его 70-летней жены нашли в неотапливаемом доме, передает 78.ru.

Последний раз жителей деревни Куйвози Всеволожского района видели 30 декабря. Соседи пары, не наблюдая супругов с того момента, забили тревогу. Они заглянули в дом, которое долгое время не отапливался, и нашли там их трупы.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Тела пенсионеров направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание. А вот у ее супруга могло не выдержать сердце. Мужчина, как предполагается, первым обнаружил мертвую жену.

Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик скончался из-за аллергии на сильный мороз. Ребенок умер после прогулки с бабушкой и дедушкой.