Обнаружен пропавший на Камчатке вертолет Ми-8: известна его судьба

Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке вертолет Ми-8, перевозивший туристов. Как сообщает МЧС, он разбился.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», - говорится в Telegram-канале ведомства.

На борту вертолета находились 22 человека: 19 туристов и три члена экипажа. Об их судьбе пока данных нет.

Напомним, вертолет МИ-8 после взлета с площадки в районе вулкана Вачкажец исчез с экранов радаров и перестал выходить на связь. Его поиски осложнялись сильным туманом и плохой погодой.

Пилот с 12-летним стажем Денис Блещик управлял пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8. У него есть все допуски на полеты, а стаж работы превышает 12 лет.

Ранее заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин рассказал, вертолет Ми-8 мог отклониться от маршрута. При этом сам полет от места взлета до точки назначения занимает несколько минут.