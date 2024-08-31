«Они могли куда-то полезть»: раскрыты возможные причины загадочной пропажи Ми-8 на Камчатке

Заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин рассказал, что могло произойти с вертолетом Ми-8, пропавшим на Камчатке после взлета с площадки в районе вулкана Вачкажец.

По его словам, сразу же после исчезновения воздушного судна с туристами на борту, на его поиски отправился резервный вертолет компании-владельца и два раза пролетел вдоль реки Быстрая, где должен был лететь Ми-8.

«Облет территории результатов не дал. Значит, они могли отклониться от маршрута», - предположил летчик-испытатель в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что от места взлета до поселка, в который должны были доставить 19 туристов, всего 16 километров. Однако наземной дороги там нет.

По версии Базыкина, вертолет сразу после взлета мог приземлиться из-за технической неисправности. В этом случае все находившиеся на борту люди живы. При этом эксперт не исключил и другой вариант развития событий. В плохую погоду, по его словам, в этом районе очень легко заблудиться.

«Они могли куда-то полезть, и у них что-то на борту произошло. Камчатка — сложный для полетов регион. Он как пылесос, погода «набивается» либо с Тихого океана, либо с Охотского моря. За сутки там могут пройти четыре времени года», - пояснил Базыкин.

Кроме того, местом пропажи Ми-8 могло стать горное озеро, к которому летают вертолеты с туристами. При этом, если вертолет упал в воду, то аварийный маяк на борту мог не сработать.

Напомним, 31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8, перевозивший туристов. По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Поиски осложняет плохая погода и сильный туман.