Обмазали лицо тортом и обматерили: российские школьницы унизили учительницу в день рождения

В Нижегородской области школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Издевательства они сняли на видео.

Инцидент произошел в Дзержинске. В честь дня рождения учительницы школьницы устроили «сюрприз». Они принесли в класс торт и заявили, что намерены кинуть его в лицо преподавателю. Затем подростки стали требовать отпустить их с занятий в честь праздника, сообщает Telegram-канал Readovka.

В итоге одна из учениц швырнула женщине торт в лицо. После другая подобрала его с пола и кинула еще раз в учительницу. Произошедшее сопровождалось нецензурными высказываниями со стороны подростков. Несчастный педагог просила их перестать и спросила, что они намерены делать с видеозаписью. Девочки лишь рассмеялись в ответ.

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