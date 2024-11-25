В Кирове родители школьников обвинили учителя ОБЖ в рукоприкладстве. Они написали заявление в полицию из-за действий мужчины. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, преподавателя обвиняют в том, что однажды он вывел ученика из кабинета за ухо, а в другой раз пнул подростка в коридоре. В распоряжении журналистов оказались кадры с камеры видеонаблюдения в учебном заведении. Родители забили тревогу, как только узнали о произошедшем.

На сайте школы указано, что учитель ОБЖ имеет образование военного техника-механика и работает с детьми уже восемь лет. Общаться с представителями прессы мужчина отказался.

Похожая ситуация произошла не так давно в Химках, но там учительницу обвинили в странном поведении. Женщина вела уроки с дуршлагом на голове и уверяла, что придерживает определенных религиозных взглядов. Она заявила, что верит в летающего макаронного монстра, но это никого из учеников не смущало. Они даже организовали флешмоб в поддержку женщины, а другие люди – носили дуршлаги и снимались с пачками макарон, чтобы поддержать преподавателя.

Ранее мы писали о том, что в Свердловской области девочки избили шестиклассницу до сотрясения мозга. Они снимали на камеру свои издевательства.