Обманули на 135 тысяч рублей: актриса Анна Гуляренко не дождалась заказа и пошла в полицию

Актриса Анна Гуляренко рассказала о том, как ее обманули с доставкой товара. Женщина написала заявление в полицию и оценила ущерб в 135,3 тыс. рублей. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, знаменитость имеет претензии к магазину, где заказала товар. Все произошло еще в июне 2023 года. Анна выбрала товары для ремонта квартиры и оформила заказ на сумму 135 297 рублей. Но до сих пор ничего не получила. Артистка устала ждать и обратилась к правоохранителям с заявлением.

Напомним, что актриса известна по фильмам «Размах крыльев», «Родня», «Нелюбовь», в последнем она сыграла маму любовницы главного героя. Кроме того, Гуляренко служила в Театре имени Гоголя.

Похожая история произошла с другой известной актрисой Анной Снаткиной. Женщину обокрали на 75 тысяч рублей. Именно на эту сумму у нее пропали украшения.

Как стало известно источнику, преступление было совершено во время транспортировки посылки. Звезда сериалов «Фишер» и «Два холма» передала коробку с бижутерией сотруднику службы доставки, однако по пути произошло непредвиденное.

Ранее мы писали о том, что житель Москвы обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу более $15 тысяч. Оказалось, что деньги были спрятаны в собачьей переноске. Пропажу обнаружили после того, как к жителю приходила уборщица.