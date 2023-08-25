Звезду «Фишера» Анну Снаткину обокрал курьер на 75 тысяч рублей

Актрису Анну Снаткину обокрали на 75 тысяч рублей. Именно на эту сумму у нее пропали украшения. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Как стало известно источнику, преступление было совершено во время транспортировки посылки. Звезда сериалов «Фишер» и «Два холма» передала коробку с бижутерией сотруднику службы доставки, однако по пути произошло непредвиденное. Курьер сломался и был вынужден направить свое поручение коллеге.

В итоге, когда посылка добралась до нужного адреса, дорогих украшений в ней уже не было. Анна уже обратилась в полицию и написала заявление. Всего пропавшие предметы гардероба оценили в 75 тысяч 600 рублей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто из доставщиков присвоил себе личные вещи знаменитости.

Ранее в Москве у мужчины украли $15 тысяч из собачьей переноски. Отмечается, что деньги пропали после прихода уборщицы. Заявитель сообщил, что раньше за чистотой в его доме следила только одна женщина, и никаких подобных ситуаций не происходило. Однако стоило ему сменить персонал, как сразу он столкнулся с преступлением.