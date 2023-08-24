Прятал деньги в собачьей переноске: у мужчины украли более $15 тысяч

Житель Москвы обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу более $15 тысяч. Оказалось, что деньги были спрятаны в собачьей переноске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, москвич написал заявление, где указал, что у него пропали 15 тысяч долларов и 3 тысячи евро. По его словам, это произошло после того, как у него в квартире побывала клининговая служба, которая занимается уборкой. Мужчина отметил, что деньги находились в собачьей переноске.

Как отметил горожанин, ранее у него постоянно убиралась одна сотрудница клининговой фирмы, и деньги тогда находились на месте. Но 19 августа к нему пришла другая женщина. Незнакомка представилась сменщицей прежней уборщицы.

Также по словам пострадавшего, он не заметил следов взлома, а замок был цел. На данный момент выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Москве мужчина погиб во время грабежа денег из аптеки, когда встал на витрину. Все произошло 22 августа в аптеке на улице Обручева. Налетчик задумал вынести деньги, проломил стену и проник в помещение. Он украл кассу и направился тем же путем. Когда он встал на витрину, то стекло не выдержало его веса.