Обещал подарить телефон: 40-летний мужчина переспал с 12-летней девочкой, объясняя это любовью

В Тюменской области мужчину осудили за половую связь с 12-летней девочкой. Житель не считает себя виноватым, а объясняет действия взаимной любовью. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, 40-летний обвиняемый познакомился с ребенком в интернете зимой 2023 года. Они начали общаться, а потом он узнал, что девочке всего 12 лет. Он уговаривал ее встретиться, объясняя это тем, что хочет подарить на ее день рождения мобильный телефон. Но школьницу не отпустила мама. Позже они все же встретились в квартире мужчины, где и произошла интимная связь.

Житель предстал перед судом, где его обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Но он признал лишь первую часть обвинения, а позже заявил, что у них с девочкой взаимные чувства. Несмотря на это, мужчине дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Похожий случай произошел в Ленобласти. Там отсидевший 19 лет в колонии педофил заманил 13-летнюю девочку в машину. Девочка повстречала незнакомого мужчину около школы в Отрадном. Тот убедил несовершеннолетнюю, что является полицейским, и попросил ее сесть в машину. После этого 55-летний житель повез ученицу в сторону гаражного кооператива.

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