В Хабаровском крае отец убил двухлетнюю дочь поленом и ножом

В Хабаровском крае 36-летний отец лишил жизни собственную маленькую дочь. Он нанес удары ножом и поленом по телу двухлетней малышки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации источника, убийство произошло еще несколько месяцев назад зимой. После встречи Нового года в ночь с 1 на 2 января мужчина сильно поругался с супругой, схватил нож и направился к ребенку. Несколько раз он ударил девочку острием, но на этом не остановился. Добил малышку родитель поленом, которое нашел неподалеку.

После произошедшего пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Однако после трех недель в реанимации пациентка скончалась. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемого в убийстве ребенка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас оно направлено в Хабаровский краевой суд.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело на мать шестилетнего мальчика, который весит всего девять килограммов. Напомним, что сейчас состояние ребенка оценивается как среднетяжелое.