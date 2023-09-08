Представился полицейским: отсидевший 19 лет в колонии педофил заманил 13-летнюю девочку в машину

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летенго мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 13-летней школьницы в Ленобласти. Ранее гражданин уже отбывал наказание в колонии за педофилию, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Девочка повстречала незнакомого мужчину около школы в Отрадном. Тот убедил несовершеннолетнюю, что является полицейским, и попросил ее сесть в машину. После этого ранее судимый педофил повез ученицу в сторону гаражного кооператива.

Прибыв в глухое место, извращенец стал приставать к школьнице. Девочка закричала и оказала сопротивление. В итоге мужчина решил избавиться от подростка и высадил его на улице. Едва не ставшая жертвой педофила школьница пришла домой и рассказала обо всем родителям. Они, в свою очередь, обратились в полицию. Спустя сутки незнакомец был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мужчина, подозреваемый в развратных действиях, провел в колонии 19 лет за серию изнасилований несовершеннолетних. Его жертвами стали девочки от 9 до 13 лет.

Ранее в Москве местная жительница нашла во время уборки дома диски, на которых были записаны изнасилования детей. На видео оказался бывший супруг женщины, которого впоследствии задержали правоохранители.