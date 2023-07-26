Объелся мухоморов: буйный мужчина напал на медиков скорой помощи

В Челябинске мужчина объелся мухоморов и напал на фельдшера скорой помощи во время госпитализации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

По данным источника, мужчину хотели доставить в медучреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. По пути в больницу он напал на девушку-фельдшера и нанес ей удары по лицу. Все случилось в машине скорой помощи. Медик успела нажать на тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии прибыли через четыре минуты. Они задержали мужчину. В ходе беседы выяснилось, что причиной неадекватного поведения стали мухоморы, которые он съел ранее. Челябинец находится в отделении, где с ним разбираются полицейские.

Похожая история произошла в Москве. Там врачи спасали двухлетнюю девочку, отравившуюся ядовитым грибом во время прогулки. Вечером мама вышла с дочерью на прогулку, тогда ребенок сорвала растущий в траве гриб и съела его. Скорую помощь мать вызвала только на следующий день, когда ребенку стало плохо.

Ранее мы писали о том, как в Москве мужчина с отверткой и ножом напал на посетителя детской больницы. Пострадавший рассказал подробности случившегося. Он привез ребенка на прием и спокойно сидел в кабинете. В какой-то момент дверь открылась.