Мужчина ворвался в детскую больницу с отверткой и напал на пациента

В Москве мужчина с отверткой в руках пришел в детскую больницу и напал на посетителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло в травматолого-ортопедической больнице в Сокольниках. Неадекватный мужчина ворвался в кабинет врача и ранил посетителя, который был там в это время.

Пострадавший рассказал подробности случившегося. Он привез ребенка на прием и спокойно сидел в кабинете. В какой-то момент дверь открылась, на него набросился мужчина и нанес ему несколько ударов отверткой.

Все произошло слишком быстро, но посетитель успел оттолкнуть злоумышленника. Тогда из его кармана выпали молоток и нож. Дебошира заперли в одном из помещений больницы, но он скрылся через окно.

Очевидцы говорят, что мужчина был не в себе. Его удалось задержать. Пострадавшему не понадобилась госпитализация. Сейчас проводится проверка.

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