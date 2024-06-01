Обед обернулся поездкой в больницу: трое россиян госпитализированы после похода в кафе

В Тыве трое посетителей восточного кафе оказались в больнице с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на республиканское управление Роспотребнадзора.

Все произошло в Кызыле. После обеда в одном из местных заведений троих человек госпитализировали. Врачи обнаружили у них острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

После этого случая в кафе приехали специалисты Роспотребнадзора. В ходе проверки они выявили грубое нарушение санитарных норм. По данному факту уже составили протокол о временном прекращении работы кафе. Теперь все зависит от решения суда. Заведение может прекратить работать на 90 дней.

Похожий случай произошел в одном из ресторанов города Сочи. Официанты подали посетительнице бургер с живыми личинками.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге мужчина сломал кости черепа 15-летнему самокатчику. Врачи обнаружили у мальчика ушиб головного мозга средней степени тяжести. Мать подростка написала заявление в полицию.