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Опубликовано 01 июня 2024, 12:21
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В Северной столице мужчина сломал кости черепа 15-летнему самокатчику

В Северной столице мужчина сломал кости черепа 15-летнему самокатчику

© Freepik

В Санкт-Петербурге мужчина избил 15-летнего самокатчика. Подростка госпитализировали с переломами костей черепа. Об этом сообщает Фонтанка.

В больницу мальчика привезли его родители. По оценке врачей, подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали ему ушиб мозга легкой степени и переломы двух костей лицевого отдела черепа.

Как оказалось, 15-летнего жителя Северной столицы избил незнакомец. Все произошло вечером 30 мая. Подросток катался на самокате по улицам Петербурга, как вдруг повстречал агрессивно настроенного мужчину.

Мать школьника обратилась за помощью к стражам правопорядка. Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника.

Ранее мы писали, что в Серпухове изнасиловали десятимесячную девочку. Бабушка заметила на теле ребенка многочисленные повреждения и вызвала бригаду медиков. Врачи предположили, что над младенцем надругались, однако родственники малышки не знают, кто мог это сделать.