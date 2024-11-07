О зарубившем мать подростке из Подмосковья хорошо отзывались в школе

Зарубивший мать подросток из Подмосковья не состоял на учете. Как сообщает 360.ru, в школе о нем хорошо отзывались.

По данным источника, все произошло в деревне Красная Сторожка. Юношу обвиняют в жестоком убийстве 48-летней родительницы из-за ссор. Их причиной стали – плохая успеваемость в школе и любовь к компьютерным играм.

Отмечается, что очередной конфликт произошел между матерью и сыном в среду, 6 ноября. Ругань из-за оценок закончилась убийством женщины. По версии следствия, школьник схватил топор и несколько раз ударил им мать по голове. Тело было найдено в спальне.

После преступления подросток сам отправился в полицию и рассказал, что сделал. Сейчас он задержан.

Ранее мы писали о том, что зюзинская маньячка хотела выйти на свободу и убить задержавшего ее милиционера. Она 20 лет изображала примерного пациента и была переведена в общую палату, но не выдержала и устроила дебош.

Также стало известно о том, что под Челябинском мужчина напал на школу. Он проник в столовую и взял оттуда ножи, но получил отпор от поваров.