Хотели захоронить: мужчина нашёл урну с прахом на детской площадке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли урну с прахом на детской площадке. Останки забрали полицейские – их увезли в морг.

Подробности происшествия сообщает сайт 78.ru.

Находку на площадке, расположенной на проспекте Энгельса, обнаружил мужчина. Там была выкопана небольшая яма – издание полагает, что урну хотели захоронить.

Рядом с ней лежали табличка с именем и датой смерти. Подробности сейчас устанавливаются.

Ранее мы писали, что неизвестная женщина забрала урну с прахом второго мужа телеведущей Ангелины Вовк – художника Индржиха Гетца. Она заявила, что поставила ее у себя дома.

Вовк узнала об этом, отправившись в Чехию семь лет назад – ведущая планировала посетить могилу бывшего супруга. На местном кладбище ей сказали, что захоронения нет.

Общие друзья связались с женщиной Гетца, которая появилась после его развода с Вовк, и узнали о судьбе праха художника. Она предлагала Вовк прийти к ней, чтобы увидеть прах, но ведущая отказалась.