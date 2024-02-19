Новое развлечение: тюменские дети выпрыгнули из окон гимназии

Ученики гимназии № 12 в Тюмени выпрыгнули из окон второго этажа. Эту информацию в учреждении подтвердили Ura.ru.

Оказалось, что выпрыгивали из окон девятиклассники в пятницу, 16 февраля.

«Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — сообщили корреспонденту агентства в гимназии.

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