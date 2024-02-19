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Опубликовано 19 февраля 2024, 14:42
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Новое развлечение: тюменские дети выпрыгнули из окон гимназии

В тюменской гимназии школьники выпрыгнули из окон второго этажа.
Новое развлечение: тюменские дети выпрыгнули из окон гимназии

© Freepik

Ученики гимназии № 12 в Тюмени выпрыгнули из окон второго этажа. Эту информацию в учреждении подтвердили Ura.ru.

Оказалось, что выпрыгивали из окон девятиклассники в пятницу, 16 февраля.

«Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — сообщили корреспонденту агентства в гимназии.

Ранее 15-летний школьник в Пензе потребовал миллион рублей у учительницы за молчание об их романе. Они встречались два месяца, после чего начались ссоры. В какой-то момент школьник начал шантажировать девушку и запросил миллион рублей за молчание.

Также мы писали о том, что в Щелково ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара. Его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга. Подробнее читайте здесь.

Источник:Ura.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
школа
дети
ученик