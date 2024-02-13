Школьник потребовал миллион рублей у учительницы за молчание об их романе

В Пензе 22-летняя учительница вступила в отношениях со школьником и стала жертвой шантажа. Ученик потребовал у педагога миллион рублей за молчание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, учительница математики закрутила роман с 15-летним подростком. Они встречались два месяца, после чего начались ссоры. В какой-то момент школьник начал шантажировать девушку и запросил миллион рублей за молчание.

Как оказалось, с педагогом связывалась и мать ученика. Она снизила сумму до 250 тысяч, но и этого оказалось слишком много. Девушка попросила о «рассрочке» и согласилась перечислять семье по 10 тысяч рублей.

Учительница в итоге не смогла смириться с таким положением дел и обратилась к правоохранителям. Она написала заявление и пожаловалась на вымогательство. Выяснилось, что между ней и учеником были отношения. Тогда она уволилась из гимназии. Хотя директор сказала, что у девушки не было никаких скандалов, а вот школьник имел плохую репутацию и до случившегося.

Сообщается, что в отношении россиянки возбудили два уголовных дела по статьям 134 и 135 УК РФ («Совращение или развращение несовершеннолетних» и «Развратные действия»).

Ранее мы писали о том, что в Тюмени грабитель пробрался в дом к женщине, но она не растерялась. Жительница схватила нож и прогнала мужчину из своего дома. Кроме этого, она попыталась поймать преступника, но он успел перелезть через забор.