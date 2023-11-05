SHOT: в Щелково ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

В Щелково ребенок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 6-летний ребенок остался дома один, когда решил разогреть еду. Мальчик случайно поджег стоящий рядом кошачий корм. Когда упаковка с едой для животных задымилась, ребенок испугался и решил спастись через окно. Квартира находится на втором этаже многоквартирного дома.

В итоге ребенка без сознания обнаружили случайные прохожие. Его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Его мать рассказала, что не понимает, как такое могло произойти, ведь сын всегда был на связи с ней.

Когда спасатели вскрыли квартиру, они обнаружили включенный газ, однако пожара в доме не было.

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