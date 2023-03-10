У 24-летней жительницы Великобритании рак достиг четвертой стадии из-за врачебной ошибки

У 24-летней жительницы Великобритании рак перешел в запущенную стадию из-за врачебной ошибки, об этом девушка сообщила изданию The Sun. Выяснилось, что долгое время она страдала от ночной потливости, потери веса и постоянного кашля. Потерпевшая регулярно ходила на осмотр к медицинским сотрудникам, но каждый раз ее отправляли домой, не найдя причин для беспокойства. Однако все изменилось после того, как девушка заболела пневмонией.

Тогда британку госпитализировали в больницу, в которой ей провели дательное обследование. По результатам анализов, у нее обнаружен рак крови, поражающий иммунную систему. Сканирование показало, что заболевание достигло четвертой стадии, а злокачественная опухоль, поразившая легкое, стала распространяться и на другие органы.

По данным медиков, шансы на выживание с таким диагнозом были крайне малы. Однако девушке было предложено экспериментальное лечение, которое помогает иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки. Британка рискнула и тем самым сохранила себе жизнь.

«Я единственный человек в Великобритании, у которого болезнь исчезла с помощью одной лишь химиотерапии», — высказалась девушка.

Теперь она каждые три месяца проходит компьютерную томографию для контроля здоровья.

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