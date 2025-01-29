Нижегородец зарубил топором отказавшихся уходить из его квартиры гостей

В Нижегородской области местный житель зарубил топором двоих собутыльников, которые не захотели уходить и легли спать у него дома. Об этом пишет News.NN.

По данным источника, ЧП произошло днем 28 января в городе Урень. В ходе распития алкогольных напитков у хозяина квартиры и двух его товарищей возник конфликт из-за того, что гости отказывались уходить и легли спать дома у подозреваемого. Вскоре после этого россиянин нанес своим гостям несколько ударов топором, они скончались.

В настоящий момент нижегородец задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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