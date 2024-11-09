Незваный гость: российские врачи достали таракана из уха мужчины

В подмосковном Солнечногорске врачи достали таракана из уха 30-летнего мужчины. Насекомое забралось туда, когда он спал.

Таракан оказался в ухе мужчины накануне ночью. На утро он почувствовал неприятное щекотание изнутри. Испугавшись, россиянин вызвал скорую помощь. В больнице врач извлек насекомое из его уха.

Пострадавший теперь намерен вытравить всех тараканов из своей квартиры, пишет mk.ru.

Сейчас мужчина находится дома. Его выписали на амбулаторное лечение.

Похожий случай недавно произошел в Подмосковье с 64-летней женщиной. Россиянка также почувствовала неприятное щекотание в своем ухе и поняла, что к ней забрался таракан. Она попробовала убить его духами, но насекомое продолжало доставлять ей дискомфорт.

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