Муха сутки жила в ухе 14-летней девочки из Подмосковья

В Подмосковье 14-летняя девочка пожаловалась на шум и шевеление в ухе. Симптомы появились после прогулки в лесу. Оказалось, их вызвала обычная муха, попавшая в слуховой проход.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ребенок обратился с жалобами к родителям, взрослые отвели дочь в Видновскую клиническую больницу.

Осмотр показал, что в ухе находится муха. Насекомое извлекли, не повредив ни барабанную перепонку, ни слуховой проход.

Оказалось, что муха сутки находилась в теле ребенка. Насекомое достали и выпустили в окно. Медики посоветовали не делать это самостоятельно.

Ранее сообщалось, что таракан заполз в ухо спящему жителю Серпухова, который проживал на первом этаже. Попытки вытащить его самостоятельно привели к повреждению органа. Тогда мужчина вызвал скорую, ЛОР-врач достал таракана - насекомое было длиной 1,2 сантиметра.