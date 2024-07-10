Невеста сняла на видео смертельный прыжок жениха в воду с Крылатского моста в Москве

В Москве мужчина на спор спрыгнул с Крылатского моста и не смог выплыть на берег. Все произошло на глазах у его невесты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 28-летний житель Волгоградской области отдыхал вместе с возлюбленной и подругой. В какой-то момент они начали спорить. Мужчину взяли «на слабо», и он пошел демонстрировать прыжок в воду. Его девушка снимала трюк на камеру.

В итоге россиянин неудачно вошел в воду, ударился и потерял сознание. Его невеста до последнего не понимала, что произошло, и продолжала снимать. Когда спасатели достали мужчину, он был уже мертв.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее в Башкортостане семилетнего ребенка засосало под воду во время купания в реке Белая. Предварительно, он подплыл слишком близко к расположенному там шлюзу.

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