Семилетнего мальчика засосало под воду во время купания в реке в Башкортостане

Ребенка засосало под воду в Белорецке в реке Белая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

«Предварительно четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой. На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжаются поиски, отметили в МЧС.

По факту несчастного случая Следственный комитет начал проверку, к месту поисков направлены следователи и сотрудники полиции, которые в данный момент опрашивают очевидцев.

В СК напомнили, что дети на водоемах должны всегда находится в сопровождении взрослых и призвали не оставлять детей без присмотра ни на минуту.

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