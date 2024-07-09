Не пришел на работу утром: немецкого топ-менеджера крупной компании нашли мертвым в Москве

Директор по операционной готовности в ГРК Черногорская Франк Риттнер погиб при невыясненных обстоятельствах в Москве. Его труп обнаружили в квартире, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, 56-летний немецкий топ-менеджер не пришел на работу утром. Коллеги забеспокоились и решили проведать Риттнера. Они пришли к мужчине в одну из башен «Москва-Сити», но дверь им никто не открыл.

В итоге знакомым немца пришлось обратиться в экстренные службы. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру топ-менеджера и обнаружили там его бездыханное тело.

Что стало причиной гибели директора по операционной готовности в ГРК, пока не сообщается. Официальные службы столицы не давали комментариев насчет случившегося.

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