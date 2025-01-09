Нетрезвый мужчина за рулем иномарки утонул в пруду

В Ленобласти женщина после звонка мужа нашла машину с его телом в пруду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

8 января 2025 года жительница Ленинградской области обнаружила в пруду автомобиль с телом мужа. Накануне умерший позвонил ей и сообщил, что выезжает домой на машине. Причиной ДТП могло стать состояние алкогольного опьянения мужчины. С помощью специальной техники местная жительница извлекла транспортное средство с телом мужа из водоема.

«Накануне он позвонил жене в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что выезжает домой на этой машине», — сообщает источник.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье массажист утонул во время купания в пруду. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что под Архангельском шестиклассница умерла, катаясь на мотобуксировщике в Рождество.