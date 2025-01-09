Под Архангельском шестиклассница умерла, катаясь на мотобуксировщике в Рождество

В Архангельской области шестиклассница умерла, катаясь на угнанном мотобуксировщике. 13-летняя девочка погибла в Рождество. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, школьница взяла буксировщик в гараже родителей без их спроса. Она хотела проехаться на нем вместе с подругой и младшей сестрой. Однако поездка пошла не по плану. Девочки съехали в кювет и застряли.

Чтобы не говорить о произошедшем родителям, дети попытались выбраться сами. Не заглушая двигатель, они вытаскивали буксировщик, и в какой-то момент он наехал на «водителя». Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.

По факту смерти школьницы возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Родители погибшей до этого судимы не были. Семья считалась благополучной.

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