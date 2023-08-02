«Непонятно, что творят»: врач объяснил, почему могла умереть девочка из лагеря в Амурской области

Психиатр и нарколог Василий Шуров предположил, что школьница из Амурской области могла умереть из-за отравления наркотическими веществами. Об этом сообщает Пятый канал.

Восьмилетняя девочка скончалась при странных обстоятельствах во время смены в детском лагере. Врачи диагностировали у ребенка отравление неизвестным веществом. Но, учитывая необычное поведение школьницы, у нее заподозрили и психическое расстройство.

Как утверждает Василий Шуров, не стоит исключать и психоактивные вещества, меняющие сознание. Именно из-за них девочка могла вести себя неадекватно: она запрещала к себе прикасаться, вздрагивала от всего и иногда подпрыгивала.

«Мы видим таких людей под действием синтетических наркотиков, которые голые по улице бегают и непонятно что творят», – добавил эксперт.

Также медики предположили, что у школьницы могло быть инфекционное поражение нервной системы: к примеру, менингит или инцефалит. Такие патологии, по словам Шурова, тоже протекают по типу психозов и дают высокую летальность.

Врач не исключает, что девочка могла странно себя вести из-за травмы головы или острого психоза, который возник после попадания в новую обстановку на смене.

В любом случае, чтобы выяснить настоящую причину смерти ребенка, необходимо подождать результатов вскрытия и токсикологического исследования.

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