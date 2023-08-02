Подпрыгивала и вздрагивала от всего вокруг: девочка умерла после отдыха в детском лагере

Девочка восьми лет умерла во время смены в детском лагере в Амурской области. Ребенок скончался при весьма странных обстоятельствах. Школьница не давала никому к себе прикасаться и периодически подпрыгивала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, прямо во время смены ребенок резко изменился. Девочка начала вести себя неадекватно: она подпрыгивала и вздрагивала от всего вокруг. Это увидели вожатые и решили увезти школьницу в больницу.

Врачам не удалось сразу поставить диагноз. Они посчитали, что это либо отравление неизвестным веществом, либо инфекционное заболевание нервной системы. Вскоре девочка умерла.

В лагерь уже приехали следователи, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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