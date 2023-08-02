«Я не успел»: пропавший разоблачитель Шабутдинова записал тревожное видео

Ростовский бизнесмен Семен Бойко недавно разоблачил известного блогера Аяза Шабутдинова и пропал. Уже неделю его не могут найти родные, друзья и волонтеры. Выяснилось, что незадолго до исчезновения он опубликовал видео, в котором намекнул на угрозы со стороны Шабутдинова. Об этом сообщает StarHit.

В последний раз, когда его видели, он выходил из квартиры, которая находится в «Москва-Сити», и садился в такси. Семья Семена уже не знает, что делать, а полиция и волонтеры не обнаружили ни одной зацепки.

До своего исчезновения Бойко снял ролик, в котором сделал намек на поступившие угрозы от Аяза Шабутдинова.

«Если вы смотрите это видео, то, наверное, я не успел доделать то, что начал. Я верил в идеи Аяза, которые он транслировал, инвестировал кучу денег», – рассказал Семен.

Собранный компромат на блогера бизнесмен так и не передал полиции. По его словам, Аяз обманывает людей, продавая курсы, которые не помогут открыть свое дело.

Сестра пропавшего предпринимателя отметила, что Семен собрал людей, которых обманули, и планировал подать коллективный иск в суд.

«27 июля он выложил тревожное видео, после которого пропал», – добавила она.

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликованы приметы Семена: рост - 175 см, среднее телосложение, волосы темного цвета, карие глаза, борода. В день исчезновения он был в черном спортивном костюме с серой полосой на спине.

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