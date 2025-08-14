Белгородцы спасли людей из атакованного дроном авто за секунды до взрыва. Об этом сообщает НТВ.

Украинские дроны ударили по автомобилю и дому регионального правительства в Белгороде. Момент подрыва засняла дорожная камера. Водитель смог остановить машину и выбраться самостоятельно, пассажиров достали прохожие, которые спасли их за несколько секунд до взрыва.

По информации источника, потерпевшие госпитализированы с серьезными травмами. У одного из них — осколочное повреждение ноги; другой мужчина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, его супруга получила ожоги.

Как сообщает НТВ, после того, как дроны ударили по дому регионального правительства, у здания выявлены повреждения на первом и последнем этажах. Пострадавших нет.

