11-летний мальчик погиб при взрыве боеприпаса в лесу Ленобласти

В Ленинградской области 11-летний мальчик погиб от взрыва боеприпаса, предположительно, времен ВОВ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мальчик был в компании сверстников. Они отправились в лес недалеко от СНТ «Дружба» и развели огонь, не подозревая, что в этом месте находится мина. В итоге снаряд сдетонировал.

Одного из трех ребят задело осколком. Мальчика госпитализировали с рваной раной брюшной полости с выпадением кишечника, переломом бедра и ранами обоих предплечий.

Ребенок умер в машине скорой помощи.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее восьмилетний мальчик погиб в Якутске, коснувшись свисающего провода. Ребенка ударило током: он скончался на месте.

Также мы писали, что ребенок погиб при взрыве бытового газа в многоэтажке в Саратове.