Иностранец изнасиловал россиянку в туалете ночного клуба

Уроженец Таджикистана изнасиловал россиянку в туалете одного из ночных клубов Калининграда. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, злоумышленник познакомился девушкой и ее подругой на летней веранде на Гвардейском проспекте — молодые люди обменялись контактами, весь вечер переглядывались. Когда девушки отправились в туалет, новый знакомый проник в кабинку к россиянке и запер дверь. Вырваться отдыхавшей не удалось — насильник зажал ее и стал себя удовлетворять, после чего надругался над жертвой руками.

Совершив преступление, таджик ушел, а затем как ни в чем не бывало начал писать своей жертве сообщения: предпринимал попытки найти девушку и жаловался, что сотрудники службы безопасности выгнали его из ночного заведения.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее мы писали, что мужчина отправился на прием к врачу и застрял в больничном лифте на 42 часа.

Также сообщалось, что в Мытищах врачи спасли 15-летнюю школьницу, которая наелась пупырчатой пленки.