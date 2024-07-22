Опубликовано 22 июля 2024, 15:00
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В Москве приезжий из Киргизии несколько раз ударил ножом девушку на глазах у прохожих
В Москве приезжий из Киргизии ударил ножом свою жену на глазах у прохожих.
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В Москве приезжий из Киргизии несколько раз ударил ножом девушку на глазах у случайных прохожих. Как позже выяснилось, пострадавшей оказалась его жена.
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