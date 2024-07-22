В Москве приезжий из Киргизии несколько раз ударил ножом девушку на глазах у прохожих

В Москве приезжий из Киргизии несколько раз ударил ножом девушку на глазах у случайных прохожих. Как позже выяснилось, пострадавшей оказалась его жена.

В пресс-службе Главного следственного управления СК по столице также уточнили, что причиной разгоревшегося конфликта стала ссора из-за личной неприязни.

Инцидент произошел 22 июля на улице Миклухо-Маклая, расположенной на Юго-Западе Москвы. В настоящее время нападавший задержан.

Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи, сообщает aif.ru.

Ранее полиция в Якутске доставила в отдел 40 иностранцев-мигрантов, которые устроили массовую драку на стройке. Выяснилось, что гастарбайтеры поругались из-за очередности использования подъемного крана.