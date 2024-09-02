В Улан-Удэ шестиклассника заметили возле школы с автоматом и в балаклаве

В Улан-Удэ подросток пришел к школе 2 сентября с автоматом и в балаклаве. Мальчика заметили прохожие и опубликовали кадры, на которых он шел по улице. Подробности сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Источник выяснил, что неизвестного с оружием заметили возле учебного учреждения практически в полной экипировке. Отмечалось, что его вид напугал школьников и их родителей.

Позже выяснилось, что в странном виде разгуливал 12-летний шестиклассник. После школьной линейки по случаю начала учебного года он переоделся в обмундирование, чтобы поиграть в страйкбол с другом. Автомат оказался игрушечный. Сам мальчик признался, что у него не было цели кого-то напугать своим видом.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку случившегося и слов школьника.

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