Неизвестный напал с ножом на дошкольников: один из них серьезно ранен

В Польше мужчина напал с ножом на дошкольников, в результате чего пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на польскую радиостанцию RMF FM.

В роковой день дети гуляли на улице. К ним подошел неизвестный мужчина. Сначала он начал угрожать дошкольникам, а потом ранил пятилетнего мальчика ножом и сбежал.

На данный момент стражи правопорядка заняты поисками нападавшего. Полицейские уже оцепили территорию.

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