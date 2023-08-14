Обратился к врачам: стали известны подробности драки конькобежки и ее бывшего тренера

В Челябинске 20-летняя конькобежка и ее бывший тренер устроили потасовку из-за дорогих коньков. Стали известны подробности драки. Оказалось, что мужчина обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает Газета.Ru.

Все произошло 12 августа на стадионе «Уральская молния». Жительница Екатеринбурга Юлия Епифанова пожаловалась на своего бывшего тренера Александра Кардакова. Она рассказала, что он избил ее перед выходом на лед. Причиной оказались коньки за 150 тысяч рублей, который мужчина потребовал вернуть.

Тренер не стал молчать и обвинил девушку в ответ. По его словам, это она напала на него и брызнула в лицо содержимым баллончика.

Журналисты обратились за комментарием в Федерацию конькобежного спорта Свердловской области. Там подтвердили слова о том, что причиной случившегося стала «проблема с возвратом спортсменкой подотчетного спортивного инвентаря». Отмечается, что в этой ситуации разбирается УМВД России.

В результате конфликта Кардаков был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью. Сейчас выясняются подробности случившегося.

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