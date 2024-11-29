Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов летевшего из Москвы самолета

Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов летевшего из России в Катар самолета авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

ЧП произошло 26 ноября с направлявшимся из Москвы в Доху Boeing 787-800. Практически сразу после вылета из московского аэропорта Шереметьево экипаж доложил о наблюдении лазера зеленого цвета, который направлен на авиасудно.

Уточняется, что непредвиденная ситуация никак не отразилась на безопасности рейса. Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно.

25 ноября в Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Позднее выяснилось, что причиной авиакатастрофы в столице Литвы мог стать взрыв груза.

Также сообщалось о публикации предварительных итогов расследования по самолету SSJ-100, который загорелся в Анталье.