Виноват ветер: опубликованы предварительные итоги расследования по SSJ-100, который загорелся в Анталье

Известны предварительные итоги расследования жесткой посадки самолета SSJ-100 в Анталье, которое проводила авиакомпания «Азимут». В документе говорится, что причиной жесткой посадки стал ветер.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В расследовании говорится, что бортом управлял опытный пилот. Его налет составлял 12500 часов.

При посадке самолет столкнулся с непрогнозируемым сдвигом ветра. При этом пилотам удалось удержать воздушное судно на полосе.

В «Азимуте» утверждают, что борт не горел. Однако при жесткой посадке повредился бак с топливом. Оно вытекло и загорелось на ВПП. Огонь потушили спустя несколько минут после посадки.

Также в компании отмечают, что бортпроводники организовали эвакуацию в соответствии с правилами. Пассажиры не пострадали.

Напомним, инцидент с самолетом в Анталье произошел 24 ноября. Борт летел из Сочи в Анталью. Отмечалось, что пилот остановил самолет в 150 метрах от пожарной части аэропорта. Поэтому тушить огонь стали меньше, чем через минуту. Журналистка Ксения Собчак призвала не летать на «Супреджетах» после происшествия.