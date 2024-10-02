На Урале неизвестные попытались заживо сжечь пенсионерку-волонтера. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Нижнем Тагиле два злоумышленника вошли в жилой домой и подожгли дверь в квартиру, где находилась 78-летняя пенсионерка. Спасателям пришлось эвакуировать потерпевшую через окно. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами.

Известно, что пенсионерка — волонтер: она плетет маскировочные сети для бойцов СВО и собирает для них гуманитарную помощь.

На данный момент полиция ищет злоумышленников.

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